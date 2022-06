Da oggi l’aborto non è più un diritto costituzionalmente garantito negli Stati Uniti

La decisione era stata anticipata, con commenti trapelati durante le riunioni finali, nel mese di maggio. E ora è arrivata la conferma: non esiste più il diritto di aborto negli USA. I giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti hanno infatti votato (6 a favore, 3 contrari) per il ribaltamento di alcune storiche sentenze che mezzo secolo fa avevano esteso questo diritti di interruzione di gravidanza a tutte le donne americane.

La Corte Suprema americana, dunque, ha cancellato il principio di quel diritto costituzionalmente garantito da circa 50 anni, con l’annullamento della sentenza “Roe vs Wade” che dal 1973 garantisce alle donne il diritto di interrompere una gravidanza. “La Costituzione non garantisce un diritto all’aborto. L’autorità di regolare l’aborto torna al popolo e ai rappresentanti eletti”, si legge nel testo della sentenza pubblicata oggi. Nonostante i tentativi di smentita a inizio maggio, dopo le indiscrezioni pubblicate da Politico, ha vinto la linea Conservatrice (quella sostenuta dai Repubblicani) all’interno della Corte Suprema a Stelle e Strisce.

La cancellazione e il ribaltamento delle sentenze che avevano garantito, nella storia, il diritto aborto USA ha un immediato effetto a cascata. Perché da ora in avanti non si seguiranno più quelle indicazioni – come quelle contenute nella sentenza Roe vs Wade – su tutto il territorio nazionale, ma ogni Stato applicherà una propria norma. E, in questo momento, circa la metà degli Stati USA ha normative molto stringenti sulle interruzioni di gravidanza. Insomma, si andrà avanti senza uniformità all’interno dei territori di una stessa nazione. E questo ha provocato la reazione anche di Barack Obama, ex numero uno della Casa Bianca.

Today, the Supreme Court not only reversed nearly 50 years of precedent, it relegated the most intensely personal decision someone can make to the whims of politicians and ideologues—attacking the essential freedoms of millions of Americans.

— Barack Obama (@BarackObama) June 24, 2022