Michele Merlo è morto dopo l’emorragia cerebrale

Michele Merlo, come già avevano paventato i genitori non ce l’ha fatta: il cantante di Amici e X-Factor è morto a causa dell’emorragia cerebrale che lo aveva colpito per una forma di leucemia fulminante. Aveva 28 anni. Si è spento nella tarda serata di ieri, nel reparto si terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Bologna.

I medici ci hanno purtroppo comunicato che le condizioni di Michele stanno peggiorando di ora in ora”. Queste le parole che poche ore fa aveva diffuso la famiglia Merlo sulla situazione dell’ex concorrente di ‘X Factor’ e di ‘Amici di Maria De Filippi’, ricoverato nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna. Parole affidate ai propri consulenti al fine anche di evitare il rincorrersi di informazioni errate e distorte. ”Michele si sentiva male da giorni e Mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti , per una diversa banale forma virale , lo aveva rispedito a casa. Anche durante l’intervento richiesto al pronto , nella serata di giovedì, pare che lì per lì, non fosse subito chiara la gravità della situazione. Ci preme però smentire categoricamente quanto alcuni disinformati scrivono sui social: Michele non è stato in nessun modo vaccinato contro il Covid. Michele è stato colpito da una severa forma di Leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale”.

Michele Merlo, conosciuto anche con il nome d’arte di Mike Bird, era stato sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorso a seguito di un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa”. Nell’ultimo post del cantante sui social r la foto di un tramonto, scrivendo: “Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?”. Proprio questi sintomi sono quelli che lo hanno portato a richiedere aiuto al pronto soccorso. Emma Marrone e altri personaggi famosi avevano espresso il loro sostegno a Merlo sui social: “Forza amico mio! Non mollare. Ti voglio bene Michele!”, oltre a dedicargli il concerto all’Arena di Verona. La cantante salentina con lui ha lavorato ad ‘Amici’. Michele Merlo ha infatti preso parte alla diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi arrivando in semifinale. Dopo un travagliato rapporto con il coach Morgan, quest’ultimo era stato sostituito proprio da Emma in quella edizione del talent. Anche Ermal Meta ha inviato via Twitter il suo incoraggiamento: “Forza Michele!”. Commosso anche il tweet del rapper Gionny Scandal: “Mi avevi scritto solo 2 settimane fa e ora leggo cosa ti è successo… prego per te. Forza, forza”.

