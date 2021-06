La vergogna dei no vax che strumentalizzano il dramma di Michele Merlo

Il cantante è ricoverato in gravi condizioni a causa di un’emorragia cerebrale provocata da una leucemia fulminante. Gli anti-vaccinisti hanno iniziato a condividere un frame di un suo video ironico sull’immunizzazione. È dovuta intervenire la famiglia, che sta già vivendo un momento di dolore, per smentire il tutto: il giovane, infatti, non si era ancora vaccinato

C’è una famiglia che si è stretta nel dolore, nell’ansia e nella speranzosa attesa di un miglioramento delle condizioni di salute di Michele Merlo. Poi ci sono tutti i suoi fan che attendono di ricevere una notizia positiva dopo l’emorragia cerebrale che ha colpito l’artista 28enne nei giorni scorsi. Alla fine, però, ci sono anche quei no vax che hanno deciso di strumentalizzare questo dramma per portare acqua alle loro tesi anti-vacciniste. E i genitori, che già stanno vivendo nel dolore, sono stati costretti a smentire queste narrazioni del malore provocato dall’immunizzazione anti-Covid che il giovane cantante – famoso al grande pubblico per la sua partecipazione ad “Amici” – non aveva ancora ricevuto.

Michele Merlo e le bufale no vax dell’emorragia cerebrale dopo il vaccino

Il giovane è ancora ricoverato a Bologna. È in coma farmacologico dopo l’operazione per tentare di ridurre quella forte emorragia cerebrale che lo ha colpito. Purtroppo, i genitori hanno diffuso nelle scorse ore una nota che non fa ben sperare: “I medici ci dicono che peggiora di ora in ora”. La speranza, però, continua a non esser sopraffatta dal dolore e tantissime persone (non solo i suoi fan) hanno inviato a Michele Merlo e alla sua famiglia messaggi di supporto. Altri, invece, hanno strumentalizzato il tutto senza conoscere la verità. Il motivo? Per fare un’assurda, falsa e pericolosa campagna anti-vaccinale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sveglia Italia🧠 (@apriteilcervello)

Ed è dovuto intervenire anche Domenico Merlo – padre di Michele – per mettere a tacere questa follia no vax con le parole di un papà costretto a dover smentire narrazioni del tutto fuori luogo: “Michele non è stato in nessun modo vaccinato contro il Covid. È stato colpito da una severa forma di Leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale”. Perché il livello della propaganda anti-vaccinista è anche (o soprattutto) questa: estrapolare e decontestualizzare storie (come quella del video mostrato dalla pagina Instagram Sveglia Italia che ha ben ricostruito la vicenda) per aizzare polemiche inesistenti.

(foto: da Instagram)