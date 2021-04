Vi abbiamo raccontato la storia di Michele Dal Forno, il rider che per difendere una ragazza a Verona è stato ferito al volto con un coltello. Ora la città lo ringrazia consegnandogli una medaglia

Michele Dal Forno: il rider sfregiato riceve la medaglia della città di Verona

Ecco come il comune di Verona ha raccontato la consegna della medaglia. Con Michele Dal Forno c’era anche la famiglia:

Non si sente un eroe, e se tornasse indietro lo rifarebbe. Per la comunità veronese, invece, Michele Dal Forno è uno straordinario esempio di coraggio, quello che ha dimostrato sabato sera, quando è stato sfregiato da un sedicenne per aver preso le difese di una ragazza. Oggi, al giovane studente 21enne, il sindaco Federico Sboarina ha consegnato la medaglia della Città, quale segno di ringraziamento a nome di tutta la comunità. “Tutta la città ti ringrazia – ha detto il sindaco-. Per lo straordinario gesto che hai compiuto in difesa di una ragazza che veniva verbalmente aggredita da due giovanissimi, ma anche perché la tua scelta ha costretto ciascuno di noi a riflettere sulle proprie, interrogandoci su quanto coraggio ci sia nelle decisioni e nei comportamenti di ogni giorno. Un gesto, quello di Michele, che non può prescindere da un’educazione ed una formazione che trovano le loro radici all’interno della famiglia, è qui che i bambini trovano gli esempi che li accompagneranno nella crescita e nel percorso per diventare uomini e persone mature, oneste e responsabili. E’ la famiglia la prima istituzione in cui si insegnano il rispetto e la difesa delle donne, l’altruismo, il non rimanere indifferenti di fronte alle ingiustizie. Chi ha usato tanta violenza nei tuoi confronti dovrà pagare, non ci sono sconti a tali atteggiamenti”. Alla cerimonia in sala Arazzi erano presenti i genitori di Michele, mamma Nadia e papà Stefano, e la sorella Giulia.