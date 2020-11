Michela Isca: l’infermiera di Pescara che ai negazionisti dice: ““Se ti ammali non venire in ospedale”

Lei si chiama Michela Isca, lavora come infermiera all’ospedale civile di Pescara. In queste ore il suo video con la risposta perfetta a un volantino negazionista è diventato molto popolare. Michela spiega che le hanno lasciato il volantino sulla macchina e una a una smonta tutte le bufale che vengono elencate nel messaggio dei negazionisti. Ad esempio alla fake news che dice che la letalità riguarda solo le persone sopra i 70 anni e solo dello 0.05%, quindi il Covid è come l’influenza lei spiega: “Le persone morivano di influenza anche prima e con il vaccino – che voi negazionisti rifiutate di fare -, ora siamo con un’influenza e non esiste nemmeno il vaccino…forse ci arrivi a capire! E lo 0.05% della popolazione over 70 – ammesso e non concesso che sia vero – è un numero devastante di persone che muoiono… o per te è un numero accettabile? In ogni caso – anche se sappiamo che il numero è molto più alto – stati ammettendo l’esistenza di un’emergenza Covid”. Nel video potete sentire tutte le argomentazioni di Michela Isca e anche la sua conclusione: “Se ti ammalerai di Covid o di qualsiasi altra malattia, non venire in ospedale perché non te li meriti i nostri sacrifici” spiega dicendo che lei e gli altri operatori sanitari non sono eroi ma professionisti che lavorano in carenza di organico.