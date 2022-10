“Mi dia del lei”: la lezione di Aboubakar Soumahoro a Giorgia Meloni che gli aveva dato del tu | VIDEO

È proseguito a lungo il botta e risposta a distanza tra la Premier Giorgia Meloni e l’onorevole dell’Alleanza Verdi-Sinistra Aboubakar Soumahoro. Durante la replica che ha preceduto le intenzioni di voto nel giorno della fiducia alla Camera, la Presidente del Consiglio si è rivolta a Soumahoro per rispondere all’intervento che il parlamentare ha tenuto durante il dibattito. E, nel farlo, Meloni è caduta in qualche ingenuità di troppo che, secondo molti, ha tradito un certo pregiudizio nei confronti dell’ex sindacalista.

La presidente Meloni replicando a @aboubakar_soum, prima sbaglia il nome del deputato di @SI_sinistra poi gli dà del tu. pic.twitter.com/cuPuwE9dyK — Alekos Prete (@AlekosPrete) October 25, 2022

Giorgia Meloni dà del “tu” all’onorevole Soumahoro che replica: “Durante lo schiavismo i ‘neri’ non avevano diritto al ‘Lei'”

Già, perché la Premier non solo ha pronunciato male il suo cognome, ma si è pure rivolta a Soumahoro dandogli del “tu” e non del “lei” come spetterebbe invece agli onorevoli. “Al collega Soumahoro voglio dire che tutti ci sentiamo allievi della storia, sai? Altrimenti saremmo ignoranti del presente”, queste le parole pronunciate da Meloni. Poi, dopo le proteste in Aula, la Premier ha provato a difendersi: “Non ho dato del tu a nessuno”. Poi si è corretta: “Ah, era il sai. Avete ragione, errore mio, calmi… Succede nella vita di sbagliare, l’importante è riconoscerlo e chiedere scusa”.

“Visto che la Presidente Meloni è anche Lei ‘scolara della Storia’ parafrasando Gramsci, si ricorderà che durante lo schiavismo e la colonizzazione i ‘neri’ non avevano diritto al ‘Lei’, che era riservato a ciò che veniva definito ‘civiltà superiore’. Ma forse quando un underdog incontra un under-underdog viene naturale dare del tu”, la replica di Soumahoro.

Il riferimento è al passaggio del discorso programmatico in cui la presidente del Consiglio si è definita “underdog”, espressione inglese utilizzata per indicare un atleta o una squadra dati per sfavoriti secondo i pronostici. “Non sono certo arrivata fin qui fra le braccia di un contesto familiare e di amicizie influenti. Rappresento ciò che gli inglesi chiamerebbero l’underdog. Lo sfavorito, per semplificare, che per affermarsi deve stravolgere tutti i pronostici. Intendo farlo ancora”, aveva detto Meloni.