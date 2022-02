Il dottor Mezzana a Maddalena Loy: “Ho rischiato di essere linciato per colpa di persone come lei” | VIDEO

Ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, il dottor Paolo Mezzana rivela alla giornalista di “controinformazione” Maddalena Loy: “Io ho vaccinato mio figlio di 7 anni e ho rischiato di essere linciato in piazza per colpa di persone come lei che continuano ad asserire tesi sbagliate”

È scontro totale a PiazzaPulita tra il dottor Paolo Mezzana, medico chirurgo specializzato in in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, e la giornalista di “controinformazione” Maddalena Loy. “Questa cosa della decisione politica della vaccinazione ai bambini mi turba tantissimo”, dice Mezzana. “I nostri colleghi della società italiana di pediatria hanno pubblicato un documento condiviso che dice ‘vaccinate i vostri figli’. Io da medico sento i miei colleghi più esperti e li vaccino. Non è una scelta politica, lo abbiamo fatto prima degli altri, alcuni non l’hanno fatto, forse noi avremo meno sindromi long covid. Ma non è una scelta politica”.

Il dottor Mezzana a Maddalena Loy: “Ho rischiato di essere linciato per colpa di persone come lei”

Nelle considerazioni finali il documento in questione spiegava: “Nel complesso, ci sentiamo di raccomandare la vaccinazione nei bambini tra 5 e 11 anni, in quanto capace di prevenire casi severi, sia pur rari, dovuti direttamente al virus o alle sue complicanze infiammatorie, di ridurre disagi per gli stessi bambini e le loro famiglie e di aumentare in generale i loro gradi di libertà. La raccomandazione è ancora più forte se il bambino soffre di patologie croniche, e se convive o ha contatti stretti con adulti anziani o fragili”. La replica di Loy: “Scusi dottore ma se Ema non raccomanda la vaccinazione dei 12enni fino ai 15 anni, permette che io mi faccia qualche domanda?”. Ma la giornalista non lascia rispondere Mezzana, che inizia a spazientirsi: “Vuole avere ragione lei che non è vaccinata. Io ho vaccinato mio figlio di 7 anni e ho rischiato di essere linciato in piazza per colpa di persone come lei che continuano ad asserire tesi sbagliate, che mettono nella testa degli italiani tesi sbagliate”. “Ma non sono delle tesi, non si può parlare di cattivi maestri su questo tema così delicato”, controbatte Loy, che si vede rispondere da Mezzana prima che il conduttore Corrado Formigli lanci la pubblicità: “Sono argomenti senza fondamento, per parlare di certe cose si parla con i medici”.