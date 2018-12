Metro B Laurentina: il servizio sospeso per il gas in galleria

La linea B della metropolitana di Roma è sospesa da Eur-Fermi a Laurentina a causa di alcune verifiche in corso da parte di ATAC: si parla della concentrazione di gas all’interno della galleria a causa di una perdita da una condotta stradale. Il servizio della linea B è sospeso tra le stazioni Eur Fermi e Laurentina e nella tratta interrotta è stato attivato il servizio sostitutivo.

Sul posto sono intervenute tre squadre del Comando dei vigili del fuoco di Roma con supporto del nucleo Nbcr. Il capolinea della metropolitana è stato chiuso ai passeggeri e all’esercizio di fermata dei treni in transito fino a nuovi controlli da parte degli enti competenti. A quanto riferito dai pompieri, dopo aver effettuato i controlli, a scopo precauzionale è stata chiusa la stazione. Dalle prime informazioni sembrerebbe che il problema si sia verificato nelle fognature. Via di Vigna Murata è chiusa al traffico in entrambe le direzioni fra Via Laurentina e Via dei Corazzieri. Diverse pattuglie della Polizia locale dei Gruppi Tintoretto ed Eur sono presenti per agevolare il traffico nelle strade intorno alla stazione metro Laurentina dove su disposizione dei vigili del fuoco, si sta svolgendo un sopralluogo nei tombini nell’area esterna alla stazione.

EDIT ORE 14,15: E’ stato riattivato il servizio nella tratta Eur Fermi-Laurentina sulla linea B della metropolitana di Roma, sospeso questa mattina per un intervento dei vigili del fuoco nella stazione Laurentina. Il servizio ora è regolare su tutta la linea.

