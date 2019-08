In questo video pubblicato dall’utente Twitter Claudio Porcu possiamo ammirare una palla di fuoco, probabilmente un meteorite, che ha attraversato ieri i cieli della Sardegna verso le 22,43 del 16 agosto.

Il meteorite che ha attraversato i cieli della Sardegna

L’orario del passaggio nei nostri cieli ha fatto sì che fosse facilmente avvistata in molte regioni centrali come Toscana, Liguria, Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche, Emilia-Romagna, Campania e Sardegna. Su Twitter, alle 22.43, lo ha pubblicato l’utente Claudio Porcu: “Scia luminosa ripresa dalla dash cam (telecamera da cruscotto) verso Torregrande”, nota località turistica dell’Oristanese.

Daniele Gardiol, astronomo dell’Inaf di Torino e coordinatore nazionale del progetto Prisma, la prima rete per la sorveglianza sistematica di meteore e atmosfera, ha spiegato a Repubblica che “Il boato segnalato da chi ha osservato il fenomeno è provocato dall’onda d’urto che si genera in atmosfera” dice Gardiol. Si pensi alla meteora di Celjabinsk, in Russia, del 2013: l’esplosione del superbolide nel cielo degli Urali del Sud sprigionò una potenza di 500 chilotoni e un’onda d’urto capace di frantumare migliaia di finestre.

