Una messa per sostenere Carola Rackete e “tutte le donne di coraggio che mettono prima la legge di Dio rispetto alla legge degli uomini”. Così un prete di Corteolona in provincia di Pavia ha deciso di dedicare una messa a Carola e ricordare la missione cristiana, secondo quanto ha raccontato il ministro Gian Marco Centinaio, pavese, che ha rilanciato la notizia sui suoi social.

La messa per Carola Rackete che fa arrabbiare i leghisti

“Siamo in un paese libero quindi accetto (ma non condivido) la scelta di un prete della mia provincia di celebrare una messa per Carola – ha scritto il ministro su Facebook– proprio perché siamo in un paese libero mi permetto di consigliare al prete di pensare un pochino di più ai propri parrocchiani anziché fare queste pagliacciate”.

La vicenda, che ha scandalizzato anche gli Amici della Tradizione Cattolica di Forlì, riguarda una messa “per Carola Rackete e tutte le donne di coraggio come mettono la legge di dio prima della legge degli uomini”, è svelata dalla foto scattata a un manifesto poi evidenziata. Abbiamo provato a contattare la parrocchia in questione per verificare in modo indipendente la notizia ma purtroppo il parroco non era al momento presente. Qualcuno però ci ha fatto sapere che nel libro delle messe la motivazione non è menzionata ma c’è solo una messa per i defunti.

Articolo in aggiornamento

