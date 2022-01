“Se la sta giocando meglio”, il fuori onda di Mentana mentre parla Conte | VIDEO

Basta una frase pronunciata quando si pensa di avere il microfono spento, mentre l’attenzione della telecamera indugia sull’esterno. Pochi secondi ed è stato subito visibilio tra i sostenitori del MoVimento 5 Stelle che hanno profondamente apprezzato un pensiero pronunciato, fuori onda (ma in onda) da Enrico Mentana su Giuseppe Conte nel tardo pomeriggio di ieri, alla conclusione del vertice a tre del Centrosinistra allargato in vista della terza tornata delle elezioni per il nuovo Presidente della Repubblica.

Ascoltate bene: fuori onda di #Mentana mentre @GiuseppeConteIT rilasciava le sue dichiarazioni di oggi. “Non l’avrei mai detto ma questo è quello che se la sta giocando meglio” Grazie al vicepresidente #M5S Mario #Turco per il prezioso contributo!#maratonamentana #Quirinale22 pic.twitter.com/jEUbOOIJFC — Il Conte Patriota 🇮🇹✨🍁 #LaForzaGentile (@IlConteIT) January 25, 2022

Mentana Conte, il fuori onda che manda in visibilio il M5S

Durante la Maratona Mentana – che come al solito sta seguendo in maniera indefessa tutte le fasi delle votazioni e delle trattative per il Quirinale -, il conduttore manda in onda, in presa diretta, le parole di Giuseppe Conte. Il leader del MoVimento 5 Stelle non dà risposte concrete sui nomi presenti sul taccuino per il Colle, ma si spinge in una metafora marittima: “Se abbiamo affidato a un timoniere questa nave in difficoltà, non ci sono le condizioni affinché si possano fermare i motori, cambiare equipaggio o si possa chiedere al timoniere un nuovo incarico. Questo, anzi, è una conferma dell’importanza che diamo al ruolo del timoniere, perché la nostra nave è ancora in difficoltà”.

E proprio nel bel mezzo di questo pensiero, si sente una voce che proviene dallo studio: “Pensa, incredibile. Lui è quello che se la sta giocando meglio di tutti”. È la voce di Enrico Mentana che ottiene l’apprezzamento anche di uno degli ospiti in studio, probabilmente il giornalista Tommaso Labate. Ovviamente, con la telecamera puntata sul leader del MoVimento 5 Stelle non sappiamo se le parole del direttore del Tg di La7 fossero rivolte a Giuseppe Conte. Perché, va detto, in studio potrebbero aver visto o letto dichiarazioni con un altro protagonista. Insomma, quel pensiero “sorpreso” potrebbe non essere rivolto all’ex Presidente del Consiglio. Ma è bastato poco per mandare in visibilio il popolo pentastellato.

(foto e video: da La7)