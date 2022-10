"Goliardia" e "palpatina portafortuna", le assurde giustificazioni di Memo Remigi

Quanto accaduto una settimana fa nel corso delle della trasmissione Rai “Oggi è un altro giorno” ha provocato la reazione di molti. Prima la televisione pubblica ha deciso di rescindere il suo contratto con Memo Remigi, poi l’indignazione si è sollevata non solo sui social. Ma quel gesto del cantante e conduttore nei confronti di Jessica Morlacchi ha provocato anche la reazione del diretto interessato che ha provato a minimizzare l’accaduto.

Nel corso della giornata di ieri, dopo che la Rai ha confermato la fine del rapporto lavorativo, Memo Remigi ha parlato a più riprese. Ma il suo tentativo di giustificare quel palpeggiamento del fondoschiena di Jessica Morlacchi rende questa vicenda ancora più amara.

“Hanno pubblicato questo video dove questi hanno notato questa mano che scivolava dietro, la solita pacchettina sul culo, come dire ‘facciamo un segno di portafortuna alla trasmissione’ che avevamo fatto anche altre volte. Un conto è palpare, un conto è dare il buffettino di portafortuna come si fa a volte in teatro. Era già successo, ma non in trasmissione, prima, fuori, durante le prove, in altre circostanze. C’è un rapporto di cordiale amicizia, simpatia, goliardia”.