“Tutte le fandonie che abbiamo smascherato”: la rissa tra Meluzzi e il conduttore di Zona Bianca | VIDEO

Ne ha dette di tutti i colori, sia sui social che nelle sue continue comparsate televisive nei salotti Mediaset. Ha prima retwittato la storia del microchip inserito all’interno delle mascherine, ha poi parlato delle cure già esistenti contro il Covid (sia sui social che in televisione) come il plaquenil e l’idrossiclorochina – che no, non aiutano a prevenire e non sono una terapia contro l’infezione da Sars-CoV-2, infine l’assurda teoria del placebo al posto dei “vaccini” per l’élite mondiale (di cui lui farebbe parte). Insomma, Alessandro Meluzzi ha raccontato un sacco di storie false durante questa pandemia e – finalmente – anche negli studi di Mediaset qualcuno glielo ha fatto notare.

Meluzzi-Brindisi, la “rissa” sulle cure domiciliari a Zona Bianca

Ospite di Zona Bianca, il conduttore Giuseppe Brindisi alza i toni e abbatte il muro delle bufale ripetute come un mantra dallo psichiatra e auto-nominato arcivescovo della “sua” Chiesa ortodossa italiana autocefala. Il tema, ovviamente, è quello delle cure domiciliari contro il Covid. Meluzzi se la prende perché il giornalista gli sbatte in faccia una verità, ricordandogli come anche ieri sera sia stata tirata in ballo la storia dell’Ivermectina.

Lo psichiatra non ci sta e inizia a citare dati sul vaccino (che confermano l’efficacia dei prodotti in circolazione, nonostante la sua narrazione) e prova a fare la morale a Giuseppe Brindisi: “Il suo dato del 97% dei protetti è proprio una sola, lei vuole essere preso in castagna”. Ed è lì che il conduttore non ci ha visto più e, alzando i toni, ricorda a Meluzzi una piccola porzione della sua recente narrazione sul Covid: “Ma cosa devo essere preso in castagna? Ancora lei dice che prende in castagna me? Dopo tutte le fandonie che abbiamo smascherato? Ma di che stiamo parlando?”.

(foto: da Zona Bianca, Rete4)