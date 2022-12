Meloni ricevuta in Iraq con la bandiera irlandese al posto di quella italiana

Aveva subito fatto molto discutere la segnalazione su Twitter del giornalista iracheno Ali Al-Mikdam, che aveva fatto notare come la bandiera esposta durante l’incontro al Palazzo del Governo in Iraq tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro di Baghdad Mohamed Shia Al-Sudani fosse quella dell’Irlanda e non dell’Italia.

Nello specifico, il giornalista aveva scritto: “Il Premier iracheno riceve il Primo ministro italiano con bandiere irlandesi, non italiane!!! Questi dettagli dovrebbero essere organizzati con cura”. A destare “sospetti” era stato il fatto che il tricolore italiano presentasse una sfumatura più vicina all’arancione che al rosso.

Sulla questione, si è subito pronunciata la sede diplomatica italiana a Baghdad, che ha smentito il presunto errore e ha chiarito come la sfumatura presentata dalla bandiera fosse il risultato di “un effetto ottico” e che la bandiera esposta effettivamente “era quella italiana”.

The Iraqi PM receives the Italian PM with Irish flags, not Italian ones!!!

Those details should be organized carefully! #Italy #iraq pic.twitter.com/eQFlRbKYou

