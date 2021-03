Repubblica oggi pubblica in esclusiva il verbale in cui Agostino Riccardo, collaboratore di giustizia, riferisce ai pm antimafia Corrado Fasanelli e Luigia Spinelli e accusa Giorgia Meloni di aver fatto avere al clan Travali 35mila euro per comprare voti e attaccare manifesti a favore di Pasquale Maietta

Repubblica oggi pubblica in esclusiva il verbale in cui Agostino Riccardo, collaboratore di giustizia, riferisce ai pm antimafia Corrado Fasanelli e Luigia Spinelli e accusa Giorgia Meloni di aver fatto avere al clan Travali 35mila euro per comprare voti e attaccare manifesti a favore di Pasquale Maietta, ex tesoriere di Fdl alla Camera.

“La Meloni fece avere 35mila euro a un clan di nomadi per la campagna elettorale”: l’accusa del pentito

Era il 2013. Ecco cosa ha detto Riccardo: “Maietta ha detto alla Meloni che c’era bisogno di pagare i ragazzi presenti per la campagna elettorale e la Meloni ha risposto: ‘Dì a questi ragazzi che ne parlino con il mio segretario” e ha poi aggiunto: “Maietta ci presentò nel 2013 Giorgia Meloni. Era presente anche il suo autista. Parlavamo della campagna elettorale e Maietta disse alla Meloni che noi eravamo i ragazzi che si erano occupati delle campagne precedenti per le affissioni e per procurare voti. Parlarono del fatto che Maietta era il terzo della lista, prima di lui c’erano Rampelli e Meloni, nonché del fatto che Rampelli, anche se eletto, si sarebbe comunque dimesso per fare posto al Maietta”. Secondo Riccardo il segretario avrebbe poi spiegato, quando la Meloni non era presente, di darsi appuntamento a Roma: “Senza che usiamo i telefoni diamoci un appuntamento presso il Caffè Shangrila a Roma”, dove sarebbe avvenuto lo scambio di denaro. Sempre il segretario della Meloni avrebbe poi ribadito: “Mi raccomando, io non vi conosco. Non vi ho mai dato niente”.

Il pentito Agostino Riccardo che dice “noi eravamo i ragazzi che si erano occupati delle campagne precedenti” è un ex affiliato al Clan Di Silvio, e prima ancora alla gang guidata dai Travali. Recentemente un altro collaboratore di giustizia ha messo in dubbio l’attendibilità di Riccardo in merito ad altre rivelazioni fornite ai pm antimafia. Le indagini riguardanti il verbale sul passaggio di denaro non sono ancora concluse, quindi le affermazioni di Riccardo sono in fase di verifica.