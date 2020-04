Il medico che aggredisce il paziente anziano a Calimera

Un anziano è stato aggredito con schiaffi, pugni e calci da un medico di base. E’ accaduto a Calimera in provincia di Lecce e l’aggressione è stata filmata da un passante. A quanto si apprende, l’anziano era andato dal medico per chiedere spiegazioni su una ricetta per un accertamento diagnostico che non sarebbe stata accettata. Quando l’anziano ha insistito chiedendo spiegazioni, il medico lo ha aggredito fino a farlo cadere per terra e poi ha continuato a colpirlo con calci. L’episodio è al vaglio dei carabinieri e dei vertici Asl. All’aggressione hanno assistito anche un uomo e una donna. Quest’ultima tenta disperatamente di fermare il medico mentre l’anziano è a terra. La vittima dell’aggressione è stata soccorsa dai sanitari del 118.

L’anziano ha riportato un trauma oculare ma ha rifiutato il ricovero in ospedale. I carabinieri hanno denunciato per lesioni personali aggravate il medico di base di Calimera (Le). Nelle immagini, diffuse poi su social e chat, si vede il medico in camice bianco parlare a voce alta con l’anziano e con una terza persona all’esterno dell’ambulatorio. L’anziano si regge su una stampella che impugna nella mano destra, mentre nell’altra mano tiene una cartelletta di colore blu. L’uomo, con una mascherina sul volto, sembra giunto sul posto per chiarire una problematica di carattere sanitario, ma all’improvviso viene preso a schiaffi dal medico che lo fa cadere per terra e poi lo colpisce con alcuni calci. L’aggressione, secondo quanto ricostruito dai militari, intervenuti sul posto insieme al 118, sarebbe scaturita da un alterco per futili motivi. L’unità operativa per la Gestione dei rapporti convenzionali della Asl, su mandato della direzione generale, ha immediatamente sospeso dal servizio, in via cautelare, il medico coinvolto, sia dalla medicina generale che dalla continuità assistenziale di Santa Cesarea Terme, dove è impiegato il professionista, attivando tutte le procedure per la revoca definitiva della convenzione. La Asl ha, inoltre, sporto denuncia alla stazione dei carabinieri di Calimera e all’Ordine dei medici. “Al paziente aggredito va tutta la nostra solidarietà – scrive la direzione dell’Asl nella sua nota – e il nostro supporto. L’accaduto non fa onore ai tanti medici di famiglia che con abnegazione, anche a costo della vita, curano i pazienti presso i loro domicili in piena emergenza epidemiologica”.

“Quanto accaduto è semplicemente vergognoso, tanto più perché il collega indossa il camice bianco, nel pieno esercizio della sua funzione di pubblico servizio”, dice il presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Lecce, Donato De Giorgi, commenta l’aggressione da parte di un medico di base a un 85enne di Calimera (Lecce), avvenuta ieri pomeriggio. L’anziano è stato picchiato dopo aver chiesto spiegazioni su una ricetta. “C’è poco da dire – afferma De Giorgi – è un episodio vergognoso perché accade in un momento particolarmente delicato e cruciale del rapporto tra medico e paziente. Un ‘offesa per quanti quel camice lo stanno onorando in questi giorni con la vita. Un gesto lontano anni luce dai nostri valori professionali ed etici”. “Abbiamo subito avviato le procedure – conclude – per l’apertura di un iter disciplinare”.

