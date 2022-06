“Oggi per la prima volta, le donne e gli uomini del Servizio Sanitario Nazionale partecipano alla celebrazione della Festa della Repubblica”: il ministro della Salute Roberto Speranza omaggia le professioni sanitarie che hanno sfilato accanto alle forze armate per la festa del 2 giugno in un post su Facebook. “Grazie a loro il nostro Paese è riuscito a vincere una sfida senza precedenti. Una grande emozione e un bel riconoscimento al sacrificio e all’impegno straordinario dei nostri professionisti sanitari durante la pandemia. Grazie a loro il Paese ha retto dinanzi ad una sfida senza precedenti ed è a loro che dobbiamo la ripartenza dell’Italia. Non dobbiamo dimenticarlo mai”.

Medici e infermieri sfilano per la prima volta durante le celebrazioni della Festa della Repubblica

Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ha espresso la soddisfazione della categoria: “E’ stato un abbraccio collettivo, un applauso che trasmetteva gratitudine e rispetto. Un’emozione bella e forte. Ci siamo sentiti parte di una Repubblica di cui oggi difendiamo la salute dei cittadini. Credo ci sia la consapevolezza di come oggi la salute sia strategica per tutti”.

(immagine di copertina: screenshot video Tg3)