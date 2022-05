La bella fine della storia della medaglia dello scudetto strappata a Pioli

Il tecnico dei rossoneri ha lanciato l’appello affinché gli fosse restituita, ma la Lega di A ha annunciato una nuova medaglia per l’allenatore appena scudettato

È rimasta attorno al collo del neo Campione d’Italia solamente per qualche minuto. Il tempo di salire sul podio allestito al centro del manto erboso del Mapei Stadium di Reggio Emilia per poi immergersi nuovamente nell’abbraccio caloroso dei suoi tifosi. Talmente caloroso che qualcuno, sfruttando l’estasi e la confusione del momento, ha ben pensato di strappargli dal collo quel premio simbolo di uno scudetto conquistato al termine di una lunga cavalcata. E così sulla medaglia scudetto di Stefano Pioli si è aperto un vero e proprio giallo, con tanto di appello finale dell’allenatore del Milan.

Medaglia Pioli strappata dal collo durante i festeggiamenti scudetto del Milan

“Mi hanno strappato la medaglia nelle celebrazioni: se potete fare un appello vi ringrazio, è l’unica che ho”, ha detto Stefano Pioli poco dopo il furto di quella medaglia per celebrare la vittoria dello scudetto (il 19° nella storia del club rossonero e il primo, da allenatore, per il tecnico nato a Parma). Uno o più tifosi, infatti, avrebbero sfruttato quel momento di estasi generale durante l’invasione di campo post vittoria contro il Sassuolo e immediatamente dopo l’aver alzato la coppa che rappresenta il titolo di Campioni d’Italia al centro del campo del Mapei Stadium.

E ora che ne sarà della medaglia Pioli? Il tifoso che l’ha strappata dal collo del tecnico durante i festeggiamenti potrebbe rispondere (anche in forma anonima) all’appello lanciato dall’allenatore che – dopo anni di buio – ha scritto una pagina importantissima della storia dei rossoneri. Ma la Lega di A ha annunciato di esser pronta a correre ai ripari.

Ehi mister #Pioli, la medaglia te la diamo nuovamente domani 😅🥇 — Lega Serie A (@SerieA) May 22, 2022

Già oggi, dunque, l’allenatore del Milan potrebbe ricevere una nuova medaglia in sostituzione di quella furtivamente sottratta durante in festeggiamenti. In attesa che il tifoso manolesta si faccia avanti.

(foto IPP/andrea vignoli)