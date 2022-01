Quando con un colpo di stato militare il generale Augusto Pinochet metteva fine al governo di Unidad Popular di Salvador Allende in Cile, Maya Fernandez Allende – nipote del presidente deposto – aveva poco meno di un anno. Era l’11 settembre 1973, e oggi, mezzo secolo dopo, nel Paese arriva un gesto fortemente simbolico: la donna è stata nominata ministra della Difesa del nuovo governo che entrerà in carica il prossimo 11 marzo. Il presidente eletto di centro-sinistra Gabriel Boric lo ha annunciato presentando davanti al Museo nazionale di Storia naturale la sua squadra di governo, molto ampia e a maggioranza femminile: sono 14 le donne su 24 ministri che lo accompagneranno nel palazzo della Moneda.

“Sono una Allende, ma ho le mie idee” dice di sé Maya Fernández nipote di Salvador Allende, prossima ministra della Difesa del nuovo governo progressista in Cile pic.twitter.com/cI4w8PP9Mq — Tg3 (@Tg3web) January 22, 2022

La nipote di Allende è ministra della Difesa del Cile, 50 anni dopo il golpe di Pinochet

Per Maya Allende si tratta del culmine politico di una carriera che l’ha vista in ascesa dopo il ritorno dall’esilio a Cuba, dove si recò insieme alla mamma Beatriz Allende, figlia del capo dello Stato, morta suicida a L’Avana. Nel 1990 il ritorno in patria, la laurea in biologia e l’ingresso in politica con l’iscrizione al Partito socialista, un tempo guidato dal nonno. Entrò in Parlamento nel 2014 come deputata e dal 2020 è stata presidente della Commissione permanente della Difesa. Si è unita a Gabriel Boric intuendo la svolta a sinistra che il Paese avrebbe potuto compiere con lui. Circa un ministro su tre fa parte della sua coalizione Apruebo Dignidad (Comunisti e Frente Amplio), poco meno di un terzo appartiene alla ex Concertacion (socialisti e partiti minori, ma non DC) e un terzo è indipendente. Maya Fernandez Allende non è la prima donna socialista scelta per guidare il ministero della Difesa. Prima di lei Michelle Bachelet, politica con un passato simile al suo: è figlia di un generale progressista morto sotto la dittatura di Pinochet.