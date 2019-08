I maxi-stipendi dei dirigenti del Comune di Roma

Al contribuente romano farà piacere sapere che gli stipendi dei dirigenti del Comune di Roma sono i più alti d’Italia: d’altronde la qualità si paga, e visto che la città è un bijoux dovremo pure dar soddisfazione a chi la rende così caruccia. O no? Il Campidoglio attualmente guidato da Virginia Raggi rifornisce di uno stipendio medio lordo pari a 116mila e 929 euro i dirigenti comunali, più di ventimila euro in più rispetto a Milano, che è seguita in questa specialissima classifica pubblicata oggi dal Sole 24 Ore in base alla elaborazione di Ancitel su dati della Ragioneria Generale, da Catania, Bologna, Firenze e Napoli.

Il dato fa parte di un’elaborazione di Gianni Trovati, che racconta come al Sud siano arrivati negli ultimi anni maxi-aumenti per i dirigenti degli enti locali, in primo luogo le regioni. In Molise crescono del 38%, in Puglia del 26% e in Campania del 23%. In Veneto, Emilia Romagna, Sardegna, Friuli Venezia-Giulia, Marche, Umbria e Toscana invece gli stipendi sono scesi. In totale nel Nord scendono in media del 2,5%, al centro crescono del 3,05% e al Sud aumentano del 16%.

Leggi anche: La 14enne che denuncia uno stupro a Campo de’ Fiori