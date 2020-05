Mauro Rango: il “medico” delle Mauritius del Whatsapp sul plasma e Burioni non è un medico

Ieri abbiamo parlato di Mauro Rango e del suo chilometrico messaggio su Whatsapp in cui parlava di Burioni e della cura del sangue contro il Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 con la plasmaferesi. Rango veniva presentato nei vari passaparola come medico o dottore che operava nelle Isole Mauritius. Anche nel messaggio chiedeva di aiutare “me e alcuni amici medici”. Proprio ieri però Rango, che non compariva nelle liste ufficiali dei medici dello Stato che lo ospita attualmente ha pubblicato un video su Youtube in cui spiega che lui non è un medico e non ha mai operato come dottore. E’ invece laureato a Padova in diritti umani alla facoltà di scienze politiche (le affermazioni partono al minuto 1,30).

Rango successivamente, rispondendo nei commenti su Youtube a un utente che gliene chiede conto, specifica di non essere un omeopata, come veniva erroneamente indicato in un documento a Rodrigues, ma di essere invece un naturopata.

Tra i commenti di Youtube è possibile anche apprezzare altre perle come questa:

Un naturopata è un “operatore di base del benessere olistico” :

Nel codice deontologico del naturopata che si trova nel sito del FE.N.NA.P. si legge:”Le attività oggetto della professione di naturopata si fondano su metodologie e su tecniche specifiche volte allo studio, alla ricerca, alla consulenza, all’analisi, alla valutazione empirica ed all’intervento sui fenomeni, sui processi, sulle strutture, sugli stili di vita, sugli orientamenti di valore. Nella cassetta degli attrezzi di un medico naturopata troverete dunque una dieta bilanciata, le erbe e le essenze (fitoterapia, fiori di Bach), i massaggi (Shiatsu), la meditazione e le discipline energetiche (Reiki). E via dicendo.

Naturalmente, a differenza di quello che scrive il sito Cure-Naturali, un naturopata non è un medico. Le scuole per conseguire il titolo, che non è comunque riconosciuto in Italia, sono cinque e tutte private. Wikipedia spiega che le pratiche naturopatiche possono essere molto varie: massaggi, riflessologia plantare, idroterapia, cromopuntura/cromoterapia, floriterapia, climatoterapia, aromaterapia e molte altre.

La medicina scientifica è critica riguardo alla medicina naturopatica, perché i mezzi utilizzati dalla medicina “alternativa” non sono fondati scientificamente, si basano su costrutti teorici non dimostrati; inoltre, i suoi presunti risultati clinici non reggono solitamente alla verifica clinica in studi controllati, e molti dei suoi esponenti usano in maniera fuorviante e suggestiva termini scientifici che hanno in realtà significati molto diversi

Leggi anche: Il messaggio su Whatsapp di Mauro Rango su Burioni e la cura al plasma per il Coronavirus