La gaffe del giornalista francese che svela in anteprima i risultati del voto dei territori francesi d’oltremare | VIDEO

Ancor prima della chiusura dei primi seggi (e basandosi solamente su alcune proiezioni che arrivano dai territori francesi d’oltremare), il giornalista e analista politico francese Maurice Szafran si è reso protagonista di una gaffe in diretta televisiva. A urne ancora aperte (erano circa le 16.20) dallo studio dell’emittente LCI il cronista ha parlato del cospicuo vantaggio (in termini di numeri di voti) di Marine Le Pen nei confronti di Emmanuel Macron nei territori Dom – Tom. Nonostante i tentativi dei conduttori di rimediare alla gaffe, suoi social francesi si è infiammata la polemica.

Malaise sur LCI où le journaliste Maurice Szafran a annoncé en direct les résultats de l’élection dans les DOM-TOM ce qui est interdit en France avant 20h sous peine d’une amende de 75.000 euros. #presidentielles2022 pic.twitter.com/NVNppLOAKw — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) April 24, 2022

Maurice Szafran svela i risultati dei territori Dom – Tom

Nello studio giornalistico in cui si stava attendendo la lunga maratona fatta di proiezioni e risultati ufficiali, ancor prima della chiusura delle urne in molte località (alle 19) e di quella nelle grandi città (Parigi, Nizza, Marsiglia e altre), Maurice Szafran si è prodotto in una clamorosa gaffe con questa dichiarazione:

“Se ci basiamo sui risultati dei Dom – Tom c’è un voto massiccio per Marine Le Pen”.

Dati che non dovevano trapelare ed essere diffusi e su cui c’era l’embargo fino alla chiusura delle urne. I conduttori di LCI e gli altri ospiti in studio hanno provato a fermare il giornalista, ma ormai il danno era stato fatto. Szafran ha fatto riferimento ai territori d’oltremare (denominati Dom – Tom) con i voti che sono arrivati da Guadalupa, Martinica e Guyana dove le urne – per via del fuso orario – erano state chiuse diverse ore prima rispetto alla Francia. E ora rischia grosso. Come riporta Le Parisien, chi diffonde dati ufficiali prima delle 20 (ovvero della chiusura delle operazioni di voto) rischia una multa fino a 75mila euro.

