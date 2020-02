Maty Fall Diba: la “bellezza italiana” che fa arrabbiare Forza Nuova

Il numero di Vogue Italia dedicato a Maty Fall Diba, 18enne, nata in Senegal e in Veneto da nove anni, cittadina italiana, fa arrabbiare Forza Nuova. Il Gazzettino racconta una curiosa polemica nata dalla provocazione della rivista:

Volete che qualcuno non abboccasse? Maty Fall Diba, così si chiama la giovanissima modella, abita a Chiampo da nove anni e ne ha compiuti 18: un equilibrio quasi simbolico, metà della sua vita in Senegal, metà in Italia, e la cittadinanza italiana fresca fresca. Non per nulla, appena il sindaco di Chiampo, Matteo Macilotti, ha visto la copertina di Vogue, è corso a congratularsi con l’illustre «bellezza chiampese»: «Orgoglioso di te Maty!». Ma pochi chilometri più in là si leva la voce di Daniele Beschin, consigliere comunale ad Arzignano, coordinatore di Forza Nuova per la provincia di Vicenza e capogruppo di maggioranza con la Lega. «Una gran bella ragazza – ammette Beschin – ma da qui a dire che è una “bellezza italiana” ce ne passa. Ormai il politicamente corretto e il terrore di essere razzisti ci ha portato a perdere di vista il buonsenso. È una bellissima senegalese. Per me una chiampese doc è una ragazza solare, bianca».

«Maty non sarebbe una “bellezza italiana”? A dir poco, l’uscita di Daniele Beschin è infelice» afferma Roberto Ciambetti (Lega), presidente del Consiglio Regionale del Veneto: «Maty Fall Diba è una bellezza afro-veneta. Non è nemmeno la prima, né sarà l’ultima: ricordate Anna Zonta, modella afro-veneta, nata in Uganda se ben ricordo, che posò per il calendario di RaixeVenete?Il problema – osserva – è lo stereotipo che si vorrebbe consolidare attorno alla nostra società veneta che sarebbe impregnata di razzismo e xenofobia,quando non è così. Il Veneto ha attratto migliaia di lavoratori stranieri, e ci sono anche veneto-senegalesi, come Maty: è la normalità in una regione ricca di storia e di incontri. Come il sindaco di Chiampo anch’io sono contento se una veneta conquista la copertina di Vogue».

Leggi anche: Il Giornale e la psicosi dell’untore del coronavirus al Senato