“Sei un genitore? Porta con te tuo figlio o tua figlia! Sei un figlio o una figlia? Porta i tuoi genitori! Di cannabis se ne può parlare insieme!”: questo lo slogan usato da Mattia Santori, fondatore delle Sardine e consigliere comunale a Bologna, per pubblicizzare il libro “Mamma mi faccio le canne – Guida alla cannabis per genitori e figli”, scritto da Antonella Soldo, esponente dei Radicali coordinatrice campagna Meglio Legale, e presentato ieri sera nel centralissimo Parco della Montagnola. Santori è sempre stato un antiproibizionista, appena un anno fa insieme alle Sardine fu protagonista di un “cannabis tour” per sfatare il tabù sulla sostanza e chiederne la legalizzazione.

Lepore: “Se non ci interroghiamo, commettiamo un errore”

“Nel libro si raccontano storie vere – scrive il consigliere nell’invito inviato via WhatsApp – di come spesso il tabù e lo stigma sociale della cannabis produca più danni che benefici, soprattutto tra i giovani. Un motivo in più per rifiutare il silenzio e il negazionismo a priori, un motivo in più per riprendere un dialogo che in Italia non è mai iniziato”. Un argomento sensibile ma rilevante che ha richiesto l’intervento del sindaco Matteo Lepore: “Il dibattito su un tema come quello della cannabis è utile se coinvolge famiglie ed esperti che possono aiutare a comprendere in profondità la questione. Se una città come Bologna non si interroga in modo aperto, competente e nuovo su un argomento come questo che i ragazzi tra di loro discutono quasi quotidianamente, commettiamo un errore. Mi auguro che da questo percorso escano spunti e iniziative positive, da intraprendere sotto il profilo culturale, educativo e anche sanitario”. Verranno organizzate alcune udienze conoscitive a Palazzo D’Accursio, in una serie di iniziative di sensibilizzazione, chiamate “Cannabis Talk”.

Le insostenibili polemiche contro Santori che a Bologna presenta il libro “Mamma, mi faccio le canne”

Non potevano mancare le polemiche da parte degli esponenti locali del centrodestra, come sempre ciechi verso la questione. Con una nota i consiglieri di Fratelli d’Italia hanno fatto sapere di ritenere “indecente, diseducativo e gravissimo” che rappresentanti dell’amministrazione comunale “sponsorizzino una droga” alla Montagnola, “dove c’è già un grave problema di spaccio”. Fabio Battistini, ex sfidante di Lepore nella corsa a sindaco: “È questa la migliore proposta che Bologna, attraverso i consiglieri di sinistra, offre a giovani e famiglie? È questo il segnale che vuole mandare la città che pretende di essere la più progressista d’Italia? Ma davvero si è convinti che dopo due anni di lockdown e con tutte le preoccupazioni e le incertezze legate al futuro dei nostri giovani, questa sia la risposta più appropriata?”.