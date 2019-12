Si vede proprio che le Sardine sono un movimento di sinistra: anche se ancora non hanno fatto nulla c’è già chi contesta il capo Mattia Santori. Il Fatto Quotidiano racconta oggi in un articolo a firma di Paolo Frosina che c’è chi si lamenta per il presenzialismo tv del leader, mentre lui cerca di smussare gli angoli sui temi “divisivi”.

Mattia Santori, le Sardine e le chat che contestano “il capo”

Secondo il racconto dell’articolo c’è molto nervosismo intorno al leader Santori perché va troppo in tv impedendo agli altri di andarci e non vuole che si discuta di temi “divisivi”:

Nessuno, per timore di rovinare il clima, è entrato in polemica diretta con la leadership. Ma quando Santori impone a tutti (meno che a se stesso, giovedì sarà a Piazzapulita) di evitare le interviste (“chi va in tv senza dire nulla può uscire dal gruppo e prendere la sua strada”), nelle chat delle Sardine qualcuno ha iniziato a sfogarsi. “Questo vuole fare il capetto, si è montato la testa. Ha paura che possiamo dire cose ‘divi s i ve ’s u l l’ambiente, i decreti, l’autonomia e Regeni. Avete visto che faccia ha fatto quando l’avvocato di Regeni è stato applaudito in quel modo?”. Già, perché uno degli episodi più discussi riguarda Alessandra Ballerini, avvocato della famiglia Regeni e convinta “Sardina”genovese. Anche lei era allo SpinTime, in rappresentanza della Liguria.

Dopo il suo intervento Lorenzo Donnoli, un attivista di Bologna, ha chiesto all’assemblea un applauso per onorare il suo impegno alla ricerca della verità per il ricercatore ucciso in Egitto. Masubito dopo l’ovazio ne, Santori avrebbe riportato tutti alla calma, invitando a non esagerare sui temi “divisivi”. Aggettivo speso anche per stigmatizzare le prese di posizione di alcuni attivisti su questioni ambientali o in opposizione all’autonomia differenziata. Provocando la rabbia (soffocata) di molti: “Come cazzo gli viene in mente di dire che l’ambiente è un tema divisivo?”, si sfoga una Sardina in un gruppo Whatsapp.

Leggi anche: Lamorgese batte Salvini cinque a uno sui ricollocamenti