Mattia Santori candidato sindaco del centrosinistra a Bologna?

L’indiscrezione è di quelle suggestive: Mattia Santori, leader delle Sardine, possibile candidato sindaco del centrosinistra a Bologna? Qualcosa più di una suggestione, qualcosa meno di una proposta, in quel limbo di possibilità e speranza di cui la cronaca politica è piena in questa fase di avvicinamento alle amministrative. A sganciare la bomba è “la Repubblica”, che si richiama a una frase più che sibillina rilasciata da Santori dopo il doppio incontro col segretario del Partito Democratico Enrico Letta e il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Quattro parole dentro cui si può leggere un mondo: “Faccio ciò che serve.” Che servirà una sardina in versione politica o in versione attivista contro il nuovo assalto di Salvini alla roccaforte rossa per eccellenza lo scopriremo nei prossimi giorni, forse ore.

Al momento, nessuna conferma né smentita da parte delle Sardine, che nei giorni scorsi hanno incontrato Letta e Bonaccini. Si è trattato in entrambi i casi di incontri conoscitivi (era la prima volta che Bonaccini incontrava faccia a faccia le Sardne, dopo l’inedita “alleanza” civica e politica che nel gennaio 2020 ha portato alla vittoria del centrosinistra alle ultime Regionali in Emilia-Romagna), in cui non si è parlato di amministrative, né il nome di Santori sarebbe uscito, almeno in via ufficiale. Ma di sicuro più di qualcuno guarda con un certo interesse a un nome che potrebbe rappresentare un volto nuovo e di rinnovamento per Bologna e non solo.

Una prima vera conferma – o una smentita – potrebbe arrivare già stasera, o massimo domani, dopo la riunione interna tra i vertici delle Sardine. Le prossime ore saranno quelle decisive?