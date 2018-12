Ieri mattina è stato ritrovato il cadavere di Mattia Mingarelli, nel tardo pomeriggio del 24 dicembre in una scarpata del bosco, ai margini delle piste da sci della ski-area Palù-Valmalenco. Il corpo è stato ritrovato da alcuni sciatori che, dall’alto della seggiovia della ski-area di Chiesa in Valmalenco-Palu’, hanno notato in mezzo alla neve, a non molta distanza dalla recinzione che delimita le piste da sci, una strana sagoma che sembrava quella di una persona. Ma proprio il ritrovamento desta perplessità negli investigatori.

Mattia Mingarelli, il mistero sul ritrovamento del cadavere

Il corpo del rappresentante di commercio di una ditta di Nuova Olonio, frazione di Dubino, in Valtellina, era a poca distanza dal rifugio Barchi dove si riteneva si fosse diretto e che è stato messo sotto sequestro dai carabinieri che indagano sulla misteriosa scomparsa. Il ragionamento degli investigatori è semplice: visto che la zona era stata già esplorata nei giorni scorsi, è possibile che il cadavere fosse stato custodito fino all’altroieri da qualcuno e sia stato spostato lì per farlo ritrovare?

Sino a notte inoltrata sono proseguiti sul posto gli accertamenti dei carabinieri del Sis (Sezione investigativa scientifica) dei carabinieri di Milano. Poi la salma è stata condotta all’obitorio dell’ospedale di Sondrio. Il magistrato di turno, Antonio Cristillo, dopo avere effettuato un lungo sopralluogo, ha disposto l’autopsia la cui data ancora non è stata fissata. Ma si terrà nei giorni successivi alle festività natalizie. L’indagine è blindata. Bocche cucite da parte degli inquirenti, anche se non è da escludere che il decesso sia imputabile a una disgrazia durante l’escursione del giovane comasco o a un suo improvviso malore.