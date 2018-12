Mattia Mingarelli: l’agente scomparso a Valmalenco

Mattia Mingarelli, trent’anni, agente di commercio di Albavilla, nel comasco, casa a Dublino, dove lavora, è sparito venerdì scorso, nel pomeriggio, dopo essere uscito dalla baita che aveva preso in affitto per le vacanze in località San Giuseppe. Il gestore del rifugio Barchi, vicino alla casa di montagna del giovane, ha trovato il suo telefono ed ha detto di averlo recuperato nella neve. Il cane di Mingarelli era legato vicino all’ingresso della casa, a circa 50 metri dal rifugio alpino a 1700 metri di quota.

La sua auto è stata ritrovata lungo la strada che conduce alla località Giuseppe di Chiesa in Valmalenco, dove aveva affittato una baita per trascorrere alcuni giorni in montagna. Il comasco, nel fine settimana, ha raggiunto la sua casa di montagna in zona San Giuseppe, nel territorio comunale di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), ma poi non è più rientrato in città.

Le indagini hanno consentito di ricostruire i suoi spostamenti: la casa aperta per lasciare i bagagli, il pranzo in un ristorante della zona, dove sarebbe dovuto tornare a cena, l’incontro con il titolare del rifugio Ai Barchi, l’ultimo a vederlo. Attorno alle 16 ha postato su Instagram la foto del suo cagnolino. Da quel momento il buio. Il rifugista avrebbe detto di aver trovato il cellulare in mezzo alla neve, davanti al suo ristoro, dopo averlo sentito squillare. Poco distante da dove è stato recuperato il cane Dante, da cui Mattia non si separava mai. L’uomo, con piccoli precedenti penali, è stato ascoltato a lungo dai carabinieri. I militari del nucleo investigativo di Milano hanno utilizzato il luminol, che serve a rilevare tracce di sangue o liquidi biologici, per i controlli all’interno del rifugio e dell’abitazione del comasco.