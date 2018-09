Delle cinque accuse sollevate dal procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini per la vicenda della nave Diciotti ne è rimasta in piedi soltanto una: il sequestro di persona. Con le aggravanti, perché l’indagato è un pubblico ufficiale, a cui viene contestato «l’abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni» (in caso di condanna, 10 anni invece di 8). E perché, «il fatto è stato commesso in danno di minori», ce n’erano 27 con i 177 migranti rimasti per dieci giorni a bordo della nave Diciotti al porto di Catania.

Matteo Salvini e il reato di sequestro di persona aggravato

Partendo da questo quadro indiziario, Salvini rischia un massimo di quindici anni di carcere. I giudici Fabio Pilato, Filippo Serio e Giuseppe Sidoti sono al lavoro da ieri mattina, da quando il procuratore Francesco Lo Voi ha inviato gli atti. Il sequestro di persona a scopo di coartazione, che avrebbe portato a una pena massima di trenta anni di carcere, non è stato contestato: nelle prime ipotesi di reato si considerava la possibilità che Salvini avesse sequestrato i naufraghi per ricattare l’Unione Europea e costringerla a prenderseli.

Mentre vengono escluse, per ora, le responsabilità nei confronti del capo di gabinetto Matteo Piantedosi, per verificare la sussistenza di ulteriori o diverse accuse è necessario acquisire altri elementi, e l’unico organismo che può farlo è il Tribunale dei ministri, a cui il procuratore Francesco Lo Voi ha trasmesso il fascicolo accompagnato dall’invito a compiere gli accertamenti necessari.

Le nuove indagini del Tribunale dei ministri

Spiega il Corriere della Sera che ora la«sezione speciale»dovrà decidere se è competente a giudicare sull’ipotetico sequestro, oppure no. Dal fascicolo, infatti, non è chiaro se l’eventuale reato sia stato commesso al largo di Lampedusa (in provincia di Agrigento, e dunque nel distretto giudiziario di Palermo), dov’è arrivato il primo diniego allo sbarco, oppure a Catania, dove la nave è rimasta ormeggiata senza che i profughi potessero scendere. In questo secondo caso da Palermo l’inchiesta dovrebbe trasferirsi nella città etnea.