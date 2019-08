Matteo S.: la nave della ONG che sfotte Salvini

Nei giorni della guerra dell’ormai ex ministro dell’Interno alla ONG sulla rete era stata avanzata la proposta di chiamare una nave di salvataggio “Matteo Salvini” perché sarebbe stato divertente vedere il Capitano negare l’approdo alla “Matteo Salvini”. E ieri a Lampedusa proprio in extremis la Lifeline ha fatto esordire la “Matteo S.“, un’ imbarcazione di supporto alle attività dell’ong, che proprio in queste stesse ore ha l’imbarcazione Eleonore bloccata al largo di Malta, con un centinaio di migranti a bordo.

Intanto l’odissea dei 22 piccoli naufraghi a bordo della ribattezzata ‘nave dei bambini’ – tutti sotto i dieci anni di età, tra cui alcuni neonati – volge al termine. A dare il suo ok, uno degli ultimi provvedimenti da ministro, è stato Matteo Salvini, che però ha confermato il divieto di ingresso e sbarco all’imbarcazione della ong Mediterranea, che – spiegano dal Viminale – “non rispetta le leggi e in modo preordinato provoca lo stato di necessità a bordo per sbarcare in Italia”. La nave, che resta quindi in acque internazionali vicino a Lampedusa, ha salvato complessivamente 99 migranti e, oltre ai 22 bimbi, anche 16 minori non accompagnati. A firmare il divieto di sbarco erano stati anche i ministri Toninelli e Trenta. Si noti che Salvini non ha scritto nulla su Facebook a proposito dell’autorizzazione allo sbarco, perché i suoi fans non apprezzerebbero nemmeno in questo caso: il Capitano se la rivenderà alla prima occasione in cui qualcuno gli darà del cattivone.

