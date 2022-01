Il singolare ringraziamento di Berrettini dopo la prima vittoria agli Australian Open | VIDEO

Il tennista italiano ha battuto Nakashima in rimonta. Ma non ha giocato al top della forma per un problema intestinale

L’esordio di Matteo Berrettini agli Australian Open non è stato dei più semplici. Nella notte italiana, infatti, il numero 7 del ranking Atp ha sofferto – e non poco – contro lo statunitense Brandon Nakashima, vincendo in rimonta il suo primo match a Melbourne. Non tanto per colpa della forza dell’avversario (numero 68 al mondo), ma per alcuni problemi fisici che lui stesso ha voluto sintetizzare con una dedica sulla telecamera.

Matteo Berrettini ringrazia Imodium dopo la vittoria su Nakashima

“Imodium grazie”. Questa la scritta lasciata dal tennista italiana sul vetro della telecamera del Melbourne Park dopo la vittoria (3 set a 1) sullo statunitense Nakashima. Insomma, poche parole che sintetizzano quel che gli è accaduto nelle ore precedenti al suo esordio agli Australian Open. Poi, davanti alle telecamere che lo hanno intervistato pochi istanti dopo la conclusione del suo primo match al primo Open dell’anno, non è voluto andare molto nello specifico: “Non so se posso dirlo in tv, però diciamo che ho avuto dei problemi di stomaco”.

Salvifica, dunque, una pasticca che ha placato quei disturbi intestinali che sono ben noti a tutti. E Matteo Berrettini ha voluto ringraziare proprio i principi attivi di quel medicinale che gli hanno consentito di scendere in campo senza troppi problemi. Anche se la partita con Nakashima è stata tutt’altro che facile. L’americano, infatti, si era portato in vantaggio vincendo il primo set 6-4. Poi la reazione dell’azzurro: secondo set vinto in scioltezza (6-2), terzo molto sofferto e vinto solamente al tie-break (7-5). Poi l’apoteosi finale con il 6-3 che ha chiuso il match e gli ha permesso di conquistare la prima vittoria nel torneo australiano. Nonostante tutto. Insomma, una pasticca gli ha permesso di non dare forfait, di scendere in campo e di portarsi a casa il primo successo.