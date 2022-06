Berrettini positivo al Covid è costretto a rinunciare a Wimbledon: “Ho il cuore spezzato”

“Ho il cuore spezzato nell’annunciare che devo ritirarmi da Wimbledon a causa di un test positivo al Covid”: lo ha annunciato il campione azzurro Matteo Berrettini sul suo profilo Instagram. Il romano oggi avrebbe dovuto esordire affrontando il cileno Cristian Garin. “Ho avuto sintomi influenzali e sono stato in isolamento negli ultimi giorni. Nonostante i sintomi non siano gravi, ho deciso che era importante fare un altro test questa mattina per proteggere la salute e la sicurezza dei miei compagni concorrenti e di tutti gli altri coinvolti nel torneo. Non ho parole per descrivere l’estrema delusione che provo. Il sogno è finito per quest’anno, ma tornerò più forte. Grazie per il supporto”, ha poi aggiunto l’azzurro, che l’anno scorso sull’erba di Londra si era spinto fino alla finale.

Berrettini positivo al Covid è costretto a rinunciare a Wimbledon

Dispiace che il nostro Matteo non potrà difendere il risultato dello scorso anno a Wimbledon e per me poteva anche migliorarlo. Speriamo stia meglio quanto prima, l’Italia è comunque ben rappresentata”, ha detto la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, commentando il forfait dell’azzurro a margine della presentazione del World Street skateboarding a Roma. “Lo sport è anche questo – ha aggiunto la rappresentante dell’esecutivo – Matteo andrà avanti, potrà dimostrare il proprio valore e rifarsi. È un punto di riferimento per i giovani del nostro Paese”. Berrettini era rientrato dopo uno stop di circa tre mesi e un intervento chirurgico alla mano destra. Aveva tutte le carte per disputare un grande torneo a Wimbledon, dopo la vittoria del torneo di Stoccarda e il successo al Queen’s.