“Ha portato fortuna signor presidente!”: Mattarella e i festeggiamenti sull’aereo | VIDEO

L’equipaggio dell’aereo presidenziale lo accoglie con una bandiera italiana e gli applausi. Poi il ringraziamento: “Ha portato fortuna signor presidente, grazie!”. E Mattarella, con umiltà, si schernisce: “Tutti quanti insieme abbiamo portato fortuna”. Una bella scena, con un solo piccolo rimpianto, quello di non aver visto gli Azzurri sull’aereo insieme a Mattarella così come accadde con Pertini nel Mundial ’82. Quanto sarebbe stata speciale una foto del pesidente della Repubblica insieme a Mancini, magari giocando a carte come allora? E poco prima era diventata virale anche l’immagine di Mattarella che esultava per il goal di Bonucci:

“Grazie, Presidente”, “Che signore, che stile!”, “Mattarella, ti si vuole bene”. Il popolo del web si ‘è inchinato’ a Sergio Mattarella. Il video che mostra l’esultanza composta del presidente della Repubblica per il gol del pareggio dell’Italia durante la finale degli Europei a Wembley contro l’Inghilterra ha fatto il giro del web, e gli internauti hanno riempito Twitter di commenti entusiasti e di approvazione per l’eleganza entusiasta con la quale Mattarella esprime la gioia al momento del gol. “Sembra un hooligan in giacca e cravatta”, scherza un fan. Ha chiaramente detto ‘Daje’!”, scrive qualcuno. “Mattarella esulta come Pertini”, chiosa un altro. Subito dopo la partita il il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha commentato a caldo a Wembley la vittoria della Nazionale ai campionati europei di calcio con queste parole: “Grande riconoscenza a Roberto Mancini e ai nostri giocatori: hanno ben rappresentato l’Italia e hanno reso onore allo sport”, mentre da Palazzo Chigi il messaggio dopo la vittoria è stato: “Gli italiani celebrano il successo della nazionale ai campionati europei di calcio. Gli azzurri, guidati dal commissario tecnico Roberto Mancini, hanno mostrato insieme a grandi individualità un gioco e uno spirito di squadra straordinari. Il trofeo torna in Italia dopo più di 50 anni. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, riceverà nella giornata di lunedì la squadra e lo staff tecnico a Palazzo Chigi per ringraziarli a nome di tutto il Governo”