Gli insulti dei sovranisti a Mattarella a Bergamo

Secondo alcuni account “bandierinati”, poi, Mattarella, presenziando alla cerimonia, sta “speculando” sui morti per Bergamo. Insieme c’è anche chi minaccia l’incolumità del presidente della Repubblica, sostenendo che al presidente della Repubblica non conviene girare senza scorta, così come a Conte, perché entrambi… “non sono molto popolari”.

Ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha presenziato alla cerimonia di commemorazione dei seimila morti per Coronavirus a Bergamo e provincia. Un minuto di silenzio è stato osservato dall’orchestra prima dell’esecuzione della messa di Requiem di Donizetti. Ad assistere al concerto 243 sindaci di tutta la Bergamasca, i rappresentanti degli operatori sanitari e alcuni famigliari delle vittime, un pubblico ristretto per via delle misure di sicurezza. Il presidente della Repubblica, accompagnato dal sindaco di Bergamo, Giorgio Gori e dal governatore lombardo, Attilio Fontana ha percorso il viale che porta alla chiesa di Ognissanti, la stessa che nel marzo scorso ha accolto le bare delle vittime attendendo il convoglio militare.

Purtroppo la sua presenza nella cittadina ha scatenato gli account-con-numeretti o con bandierine che hanno coperto di insulti il presidente della Repubblica. Naturalmente insieme a quelli che dicono che il COVID-19 è stata “tutta una truffa ai danni degli anziani e della economia italiana”, come se i seimila morti fossero uno scherzo. Tra questi anche i simpaticissimi-issimi-issimi che fanno battute sulla “mummia”.

Secondo alcuni account “bandierinati”, poi, Mattarella, presenziando alla cerimonia, sta “speculando” sui morti per Bergamo. Insieme c’è anche chi minaccia l’incolumità del presidente della Repubblica, sostenendo che al presidente della Repubblica non conviene girare senza scorta, così come a Conte, perché entrambi… “non sono molto popolari”.

E infine c’è chi accusa Mattarella di essere “un massone globalista insieme a Bill Gates”. Una girata di sugo li seppellirà?

Leggi anche: La contestazione a Fontana a Bergamo