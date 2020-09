A Foggia 100 persone si trovano in isolamento fiduciario dopo aver partecipato a un matrimonio. Uno degli invitati dopo le nozze ha scoperto di essere positivo e ha avvertito la Asl che ha avviato lo screening per tutti

Matrimonio con il positivo: a Foggia 100 persone in quarantena

L’invitato avrebbe saputo di essere positivo dopo aver fatto il tampone per motivi di lavoro. Dopo aver scoperto di esserr risultato positivo ha allertato l’ Asl di Foggia che ha subito provveduto al protocollo previsto dalla legge per ricostruire i contatti. Il matrimonio che si è tenuto al scorsa settimana a Foggia. Ora un centinaio di invitati è stato posto in isolamento fiduciario. “Gli invitati sono stati posti in sorveglianza attiva – informano dalla Asl di Foggia – per monitorare il loro stato di salute. Sempre dalla Asl specificano che i tamponi, secondo direttive regionali, vengono effettuati solo in caso di sintomatologia da Covid 19”

foto copertina da Instagram