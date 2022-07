Impresa di Massimo Stano, oro nella 35 km di marcia ai Mondiali di Eugene | VIDEO

Nella decima giornata di gare del Mondiale di atletica leggera 2022 di Eugene negli Stati Uniti Massimo Stano vince l’oro nella 35 chilometri di marcia. Un nuovo trionfo dopo l’oro sui 20 chilometri a Tokyo. Un oro che all’Italia mancava ai Mondiali da quasi vent’anni. L’azzurro, campione olimpico della 20 km, si è imposto con il tempo di 2h23.14 davanti al giapponese Kawano.

The Olympic Champion becomes WORLD CHAMPION!

It is 🥇 for 🇮🇹 by @MassimoStano

#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/5iM0FeXkEO

— World Athletics (@WorldAthletics) July 24, 2022