Massimo I.: l’uomo dei servizi segreti trovato morto a Parigi

Un funzionario di Palazzo Chigi in forze ai servizi segreti è stato trovato morto tra domenica e lunedì a Parigi con una ferita al mento. Massimo I. era arrivato a Parigi venerdì, con un aereo da Roma. Si era recato subito nel residence di Montmartre dove doveva restare qualche giorno, il tempo di seguire «un corso di lingua», così ha spiegato ieri sera una fonte dell’Ambasciata a Parigi, quando il sito on line di Le Point ha dato notizia della sua morte.

L’uomo dei servizi segreti trovato morto a Parigi

Massimo I. risiedeva ì dal 3 maggio e secondo fonti dell’Ambasciata italiana in Francia si tratterebbe di un decesso per cause naturali: si pensa che l’uomo possa essersi procurato la ferita al mento cadendo a causa di un malore. Secondo Le Point il funzionario — che aveva 50 anni— era un uomo dei servizi. Stando alle fonti diplomatiche si trovava a Parigi per partecipare a un corso di lingua nell’ambito dei normali scambi fra i due Paesi. La polizia avrebbe ritrovato nella cassaforte della stanza una busta con 85 biglietti da 20 euro e materiale informatico.La procura ha aperto un’inchiesta sulle cause della morte.

Massimo I. è decollato dall’aeroporto di Roma per Roissy-Charles-de-Gaulle il 3 maggio. Era in possesso di alcuni biglietti da visita che diceva che lavorava per la presidenza del Consiglio dei ministri italiana. La polizia ha trovato nella cassaforte una chiave di sicurezza crittografata, una busta contenente 85 biglietti da 20 euro, una chiavetta USB, un adattatore per scheda SD e una scheda SD.

