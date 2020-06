Il ministro Speranza e le mascherine sopra i sei anni a scuola

In un’intervista rilasciata oggi al Messaggero il ministro della Salute Roberto Speranza spiega quali saranno le regole per la riapertura della scuola il 14 settembre:

Se l’epidemia dovesse avere un’impennata le scuole potrebbero non riaprire?

«No. Le scuole riapriranno. Sono fiducioso, lavoreremo per garantire da una parte il ritorno alle lezioni, dall’altra la sicurezza. Abbiamo previsto un altro miliardo di euro per la scuola per trasformare questa crisi in una opportunità. Bisogna recuperare ciò che di buono c’era in passato e che si è perso negli anni Novanta: un rapporto sistemico tra le scuole e i dipartimenti di prevenzione delle Asl. Scuola e Sanità devono lavorare insieme».

Che tipo di misure dovranno aspettarsi le famiglie?

«Sarà garantita, come richiesto dal Comitato tecnico scientifico, la distanza di un metro tra gli studenti. Gli investimenti serviranno per il personale e anche a reperire locali laddove siano insufficienti. Dovremo evitare gli assembramenti anche con ingressi scaglionati se necessario».