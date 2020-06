Non si può andare a scuola con il raffreddore: come funziona la regola dei tre giorni

Tra le linee guida del Comitato Tecnico Scientifico per la scuola c’è anche la regola dei tre giorni per il raffreddore: in aula si starà con la mascherina ma a fine agosto si valuterà un alleggerimento con l’abolizione per le elementari, mentre per i banchi vale la regola delle rime buccali:

Nelle linee guida sono contenute le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico della Protezione civile, che sulla questione delle condizioni di salute per andare a scuola, sono molto chiare: non solo bisogna non aver incontrato persone positive al Covid nei 14 giorni precedenti né essere stati in isolamento. Si deve stare a casa se si ha più di 37.5 di febbre o una «sintomatologia respiratoria». Fuor di linguaggio tecnico: non si può andare a scuola se si ha la tosse o il raffreddore. Non solo, nel caso l’alunno abbia avuto questi sintomi deve restare a casa per tre giorni. È vero che le scuole potranno avvalersi di un medico per tutte le emergenze, ma queste riguardano più i casi di contagio che non le normali influenze o infiammazioni della gola che affliggono i bambini specialmente durante l’inverno.

Chi controllerà allora? Il Cts esplicitamente spiega che «si demanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio e dei minori». Regole sanitarie che valgono anche per le scuole dell’infanzia, perle quali è prevista la divisione degli studenti in piccoli gruppi che restino sempre negli stessi spazi, eventualmente anche peril pranzo, con giocattoli lavabili e assolutamente non portati da casa. Divisione in piccoli gruppi che per essere rispettata impone un grande investimento soprattutto in insegnanti, oltre che in spazi: oggi infatti in media le classi delle scuole dell’infanzia hanno in media 21,4 bambini.

Leggi anche: Le regole per il ritorno a scuola dal 14 settembre