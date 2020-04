Fase 2: le mascherine saranno obbligatorie?

Le mascherine saranno obbligatorie nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus che si apre il 4 maggio? Repubblica spiega oggi che nella relazione della task force guidata da Vittorio Colao non si fa riferimento a un generale obbligo di utilizzo delle mascherine ma si statuisce che nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus «i comportamenti individuali devono continuare a rispettare gli attuali criteri di sicurezza».

Di certo, l’impiego delle mascherine viene raccomandato per quel 15 per cento di lavoratori dei settori in ripartenza che «si servono» di mezzi pubblici: bus, metropolitane. E la commissione rimanda più volte, nel suo documento, ai protocolli di sicurezza di categoria e aziendali che impongono comunque l’uso dei dispositivi di preotezione. Il problema è che i membri della task-force non si dicono rassicurati dai numeri forniti ieri dal commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, che garantisce una produzione di quattro milioni di mascherine al giorno. «Ne servirebbero sette», è la stima fatta dal gruppo di esperti capitanati da Vittorio Colao.

Anche La Stampa scrive che a maggio le mascherine non saranno obbligatorie per tutti ma a lavoro e nei luoghi chiusi sì. Il Sole 24 Ore invece intervista Marco Consolo, presidente di Federfarma, che chiede uno sconto sull’IVA per i dispositivi di protezione individuale e parla del prezzo giusto:

Cosa suggerite?

Innanzitutto la riduzione dell’Iva che oggi è al 22% e invece va ridotto al 4% come i beni essenziali, se non addirittura azzerato. Il taglio non inciderà sul gettito visto che l’anno scorso si vendevano pochissime mascherine. Poi?

Siamo d’accordo per introdurre un prezzo imposto come ha annunciato il commissario Arcuri, ma lo stiamo aspettando. Queste cose è meglio farle più che annunciarle perché l’effetto è che così si sono fermati tutti nell’approvvigionamento aspettando questo prezzo.