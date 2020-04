Le mascherine con il simbolo di Fratelli d’Italia in omaggio a Gaeta

Mascherine in omaggio ma con il simbolo di Fratelli d’Italia in quel di Gaeta: la storia la racconta direttamente il sindaco Cosimino Mitrano sulla sua pagina Facebook pubblicando uno scatto che le mostra con la dedica “Associazione Montecristo”:

La storia era stata raccontata dalla pagina facebook Gaetaspia: “Avverti in te i sintomi del sovranismo? Sospetti di essere stato contagiato dal Melonivirus? Proteggi te stesso e gli altri: usa le mascherine di Fratelli d’Italia – sezione di Gaeta”.

E subito dopo che la storia ha cominciato a girare sono arrivate le scuse del responsabile dell’iniziativa, il consigliere comunale Marco Di Vasta:

La solidarietà non ha colore politico. L’idea delle mascherine acquistate e distribuite dall’associazione nasce con l’intento di dare supporto ai nostri medici e alle persone che sono in prima linea e non per fare propaganda elettorale.