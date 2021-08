Marwen Tayari, accoltellato a morte davanti alla famiglia solo per aver urtato un italiano

Ancora non sono chiare le esatte dinamiche di quanto accaduto domenica pomeriggio in via Novelli, a Bergamo, ma dai racconti iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sui fatti che hanno preceduto il brutale omicidio in pieno giorno. La vittima si chiama Marwen Tayari, accoltellato a morte davanti alla sua famiglia (moglie e le due figlie piccole) per una banale lite. L’uomo, 34enne di origine tunisina e residente a Terno d’Isola da 14 anni, è stato colpito con un coltello dal 19enne A.P., giovane giardiniere che vive con il padre e la madre in un appartamento a pochi metri dal luogo dell’omicidio.

Marwen Tayari, accoltellato a morte solo per aver urtato un italiano

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, il tutto è avvenuto intorno alle 13. quando A.P., successivamente arrestato dalle Forze dell’ordine, era sceso di casa dimenticando il suo casco. Per questo motivo aveva fatto marcia indietro per andarlo a recuperare, mentre Tayari e la sua famiglia si trovavano seduti lì vicino a bere e mangiare. Poi l’aggressione fatale:

Quando torna giù, i due si urtano leggermente, il tunisino gli intima di fare attenzione, una parola tira l’altra finché Patelli toglie il coltello di tasca e ordina all’altro di allontanarsi. Ma l’uomo di origine tunisina lo avrebbe affrontato e spinto a terra. Quando il 19enne si rialza, sferra i colpi.

Colpi che si sono rivelati fatali. Il 34enne di origine tunisina è morto, pochi istanti dopo, tra le braccia della moglie Elisabetta Turco, davanti agli occhi delle sue due figlie (di 2 e 12 anni). Troppo gravi e profonde le ferite.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, il 19enne accusato dell’omicidio di Marwen Tayari e arrestato, avrebbe raccontato agli inquirenti di esser stato sgambettato. Inoltre, il quotidiano torinese fornisce un altro dettaglio: il giovane non avrebbe avuto con sé il coltello, ma sarebbe risalito a casa sua per prenderlo e colpire il 34enne con cui aveva avuto quelle discussione. Ovviamente tutte le versioni – confrontate anche con il racconto di altri testimoni oculari di questo brutale omicidio – saranno messe al vaglio dagli inquirenti.