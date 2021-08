L’accoltellamento in pieno centro a Bergamo che è costato la vita a un 34enne

Un uomo, tunisino di 34 anni, è stato accoltellato in pieno centro a Bergamo dopo una lite per futili motivi. I carabinieri hanno fermato un sospetto: si tratta di un 20enne italiano

Omicidio in pieno centro a Bergamo: un uomo è stato ucciso a coltellate, e il presunto omicida – un ragazzo di 20 anni – è stato subito rintracciato e fermato dai carabinieri. La vittima è un tunisino di 34 anni, che stava camminando verso le 13.15 insieme alla moglie, la figlia minorenne e un neonato nel passeggino: secondo le prime ricostruzioni, all’origine de gesto ci sarebbe stata una discussione, finita in tragedia.

Come riporta L’Eco di Bergamo, i due si sarebbero incrociati sul marciapiede e si sarebbero leggermente urtati. A quel punto sarebbero iniziate a volare parole grosse, e sarebbe cominciata un’accesa discussione verbale, conclusasi però nel giro di pochi minuti. Il 20enne, però, a quel punto si sarebbe recato nella sua abitazione, avrebbe preso un coltello e – una volta tornato in strada lungo via Novelli – avrebbe raggiunto l’uomo con un colpo al petto rivelatosi fatale. Una ricostruzione ancora al vaglio degli inquirenti.

Sul posto in un primo momento sono arrivati i Carabinieri della vicina stazione di Bergamo e un’ambulanza del 118, poi le pattuglie della Polizia di Stato e quella della Polizia Locale. I sanitari hanno cercato di rianimare l’uomo praticandogli il massaggio cardiaco, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il presunto autore dell’omicidio avrebbe avuto un malore dopo essere stato fermato dalle forze dell’ordine e – secondo quanto si apprende – sarebbe stato trasferito all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.