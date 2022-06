L’abbraccio all’asilo tra Martina Patti e Elena Del Pozzo poco prima dell’omicidio | VIDEO

Secondo gli investigatori Martina Patti aveva già deciso di uccidere sua figlia, Elena Del Pozzo, quando era andata a prenderla all’asilo la mattina di lunedì 13 giugno. Chi indaga sospetta la premeditazione, e non crede a un raptus o un momento di annebbiamento, nonostante i racconti della donna dei momenti nei quali ha inferto a sua figlia diverse coltellate alla schiena e al collo appaiono confusi. “Quando ho preso mia figlia all’asilo siamo andate a casa mia — ha raccontato agli inquirenti — Elena ha voluto mangiare un budino poi ha guardato i cartoni animati dal mio cellulare. Io intanto stiravo… in serata saremmo dovute andare da un mio amico per il suo compleanno ed Elena era contenta…poi siamo uscite per andare a casa di mia madre, ma poi ho rimosso tutto”.



L’abbraccio all’asilo tra Martina Patti e Elena Del Pozzo poco prima dell’omicidio

Non ricorda se ha “portato qualche oggetto da casa”, né dove ha preso “il coltello” usato per uccidere la bambina. “Non ricordo di aver fatto del male alla bambina, ricordo solo di aver pianto tanto”, ha spiegato. Poi ha messo su la storia del rapimento, alla quale gli investigatori non hanno creduto: dall’analisi delle telecamere di sorveglianza della zona non sono emersi particolari che avvalorassero l’ipotesi di un’auto con tre uomini incappucciati arrivati a portare via la piccola Elena. Tra le immagini acquisite anche quella degli ultimi istanti di vita della bambina, che abbraccia sua madre appena arrivata all’asilo per portarla a casa un’ultima volta. Martina Patti ha raccontato di averla portata nel campo dove è stato trovato il cadavere, a poche centinaia di metri da casa sua, intorno alle 14.30. Non ha saputo spiegare se in quel momento la bambina fosse viva o morta, anche se per gli inquirenti è più probabile che il delitto sia avvenuto nelle mura di casa.