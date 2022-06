“C’erano state gelosie e violenze, e una delle possibili ragioni che hanno portato Martina Patti a compiere il gesto può essere proprio la gelosia”: dopo il lungo interrogatorio al quale la madre di Elena Del Pozzo è stata sottoposta, è questa la pista principale battuta dagli inquirenti sull’omicidio di Mascalucia, in provincia di Catania. Il comandante del reparto operativo dei carabinieri, Piercarmine Sica, riporta dell’ossessione di Patti per “la fidanzata” del suo ex compagno, una donna conosciuta dopo la separazione avvenuta per volere di lei, che – è l’ipotesi accusatoria – si stava “affezionando” alla bambina.

Perché Martina Patti ha ucciso sua figlia Elena Del Pozzo?

La notte prima dell’omicidio, la piccola Elena, 5 anni a luglio, l’aveva trascorsa a casa dei nonni paterni, insieme al padre e alla nuova compagna. Al mattino era stata la zia ad accompagnarla all’asilo, dove Martina Patti è poi andata a prenderla per l’ultima volta prima di ucciderla. “Quando ho preso mia figlia all’asilo siamo andate a casa mia — racconta agli inquirenti — Elena ha voluto mangiare un budino poi ha guardato i cartoni animati dal mio cellulare. Io intanto stiravo… in serata saremmo dovute andare da un mio amico per il suo compleanno ed Elena era contenta…poi siamo uscite per andare a casa di mia madre, ma poi ho rimosso tutto”. Per chi indaga l’omicidio sarebbe avvenuto all’interno delle mura domestiche. “La donna non riferisce il movente del suo gesto, ma da una serie di elementi riteniamo che possa ricollegarsi a una forma di gelosia nei confronti dell’attuale compagna dell’ex convivente; non tollerava che la bambina si affezionasse a lei”, è la versione attuale degli inquirenti.

Saranno ulteriori interrogatori a chiarire i reali motivi di questa tragedia. Quello che è certo è che Patti non aveva ritrovato serenità dopo la chiusura della storia con il suo ex. Un’amica ha racconta che qualche giorno fa la donna aveva inviato degli sms di fuoco al padre di Elena: “Era arrabbiata, anzi di più. Perché aveva portato Elena dalla nuova compagna. E lei non lo riusciva a sopportare”. Intervistato da Repubblica, il padre di Lorys Stival dice di non aver ancora capito perché la sua compagna Veronica Panarello uccise il loro bambino nel 2014: sono passati 8 anni e non c’è ancora piena chiarezza, impossibile in un solo giorno capire veramente perché Elena Del Pozzo è stata uccisa.