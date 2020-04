Il senatore Mario Michele Giarrusso e il deputato Nicola Acunzo sono stati espulsi dal Movimento 5 Stelle. Acunzo, attore ‘arruolato’ nel M5S attraverso i collegi uninominali, era finito sotto l’esame dei probiviri per lo stesso motivo di Giarrusso: non era in regola con le rendicontazioni.

Mario Giarrusso e Nicola Acunzo espulsi dal M5S

Giarrusso aveva sostenuto negli scorsi mesi di non essere in regola con le rendicontazioni perché doveva pagare gli avvocati che lo difendevano nelle querele che aveva preso durante la sua attività politica. Secondo il sito Tirendiconto il senatore non ha restituito nulla per oltre un anno. La motivazione, dopo mesi di tentennamento e di inutili tentativi di persuasione, non è stata accolta. Acunzo non ha restituito, secondo la stessa fonte, a partire da marzo 2019:

Per Giarrusso invece le rendicontazioni mancano da gennaio 2019.