Il messaggio di Mario Draghi: cosa ha detto | VIDEO

Il presidente del Consiglio Mario Draghi in 7 minuti ha parlato alla Nazione in un momento difficile, che probabilmente porterà a nuovi sacrifici

Ieri Mario Draghi ha parlato, nel suo messaggio alla commissione Pari opportunità in occasione dell’8 marzo. Il presidente del Consiglio in 7 minuti ha parlato alla Nazione in un momento difficile, che probabilmente porterà a nuovi sacrifici. Ma il premier rimarca anche come sia anche il governo a dover fare di più per gestire l’emergenza. Inoltre Draghi ha sottolineato come l’Italia abbia ancora un gap rispetto ad altri paesi europei per quanto riguarda la parità di genere. Che si possono superare sì con le riforme, anche quelle che verranno varate grazie al programma Next Generation Eu, ma soprattutto con il cambiamento della quotidianità nella vita familiare.

Qui il testo integrale del suo messaggio: