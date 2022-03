La giornalista che aveva interrotto il tg russo mostrando un cartello contro la guerra, Marina Ovsyannikova, è stata rilasciata dopo la condanna a pagare una multa di 30mila rubli – circa 250 euro – per “organizzazione di un evento pubblico non autorizzato”. Adesso, Ovsyannikova è apparsa pubblicamente e ai giornalisti ha rilasciato alcune dichiarazioni, promettendo di fornire ulteriori dettagli domani. “Non ho dormito per due giorni, sono stata interrogata per 14 ore dalla polizia”, ha detto, ringraziando per il supporto quanti si erano spesi per lei.

“I want to thank everyone for their support” Marina Ovsyannikova after leaving the courtroom.

The court decided to fine Marina 30,000 rubles ($280) pic.twitter.com/CAEKB0HCXO — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022

Marina Ovsyannikova ringrazia chi le ha dato supporto: “Non ho dormito per due giorni” | VIDEO

La condanna nei suoi confronti non era per il suo gesto di irrompere nello studio televisivo, ma per il suo appello social registrato in precedenza nel quale invitava i cittadini a scendere in piazza e protestare