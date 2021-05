Ieri Maria Giovanna Maglie a L’aria che tira ha espresso un parere sulle cause della tragedia della funivia al Mottarone. Pur definendo “riprovevoli” i tre fermati per aver manomesso i freni di emergenza, la giornalista ha spiegato che non si tratta di avidità

Maria Giovanna Maglie e la tragedia del Mottarone: “Non si tratta di guadagnare di più ma di tornare a guadagnare”

“Da quando è cominciato il dibattito su questa tragedia cerco di separare lo sdegno dallo stato di diritto”, inizia proseguendo: “Voglio dire un’altra cosa anche se so che susciterò sdegno. Non si tratta di voler guadagnare di più anche se questi signori sono riprovevoli in quello che hanno fatto perché sono dei giganteschi cretini che hanno fatto una cosa che non avevano capito che avrebbe avuto le conseguenze che ha avuto ma anche prima del Covid l’Italia era un paese che cadeva a pezzi, ora ancora di più e non ci sono i soldi per fare una manutenzione seria. Non si tratta di guadagnare di più ma di tornare a guadagnare. Rischiamo che di episodi come questo ce ne siano molti altri. Il problema non è avere buone funivie ma avere il denaro per mantenerle in funzione oppure scegliere di non ripartire e fallire”. Al discorso di Maglie hanno obiettato Fabrizio Roncone e Myrta Merlino. Il primo ha ricordato che il proprietario della funivia girava con il Suv Mercedes, come a dire che non sembrava essere senza soldi, la conduttrice invece ha sottolineato che soldi o non soldi il valore della vita umana non giustifica la condotta che porta a evitare di fare manutenzione. Oltre a Maria Giovanna Maglie ieri ha suscitato polemiche anche il commento di Nicola Morra sulla tragedia del Mottarone: secondo il parlamentare se fossero arrivati più ristori, alle persone giuste, forse non ci sarebbero state 14 vittime.