Il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra ha dato ai microfoni di Skynews24 un commento rispetto alla tragedia della funivia del Mottarone che ha creato molte polemiche.

“Con più ristori forse 14 morti in meno”: l’incredibile commento di Morra sulla tragedia del Mottarone

“Se quei ristori fossero stati dati a chi doverosamente li doveva avere e non a tutti indistintamente, forse, forse, avremmo 14 morti in meno. Ecco, io vorrei un Paese in cui la giustizia fosse al centro del dibattito pubblico e non semplicemente la celerità nella ricostruzione”, ha spiegato Morra.Tutti sono innocenti fino a prova contraria e bisognerà aspettare la fine della vicenda giudiziaria per poter dire con certezza cosa è successo, ma appare azzardato che un parlamentare possa invece affermare con una certa sicurezza che con più soldi ci sarebbero meno morti. Anche perché dalle ultime ricostruzioni emerge il sospetto che la pratica scellerata di disattivare i freni sia stata ripetuta più volte negli anni, svincolando di fatto ulteriormente l’assurdo binomio tra ristori economici e rispetto della sicurezza.

E infatti il commento del parlamentare ha creato molte polemiche sui social:

Un cretino.

Funivia Mottarone, Nicola Morra: «Con più ristori si sarebbe evitata la tragedia». — jean- jacques roussò (@janavel7) May 27, 2021

Solo a me sembra indecente che uno giustifichi la tragedia della funivia del #Mottarone con i mancati ristori? #Morra — Davide Faraone (@davidefaraone) May 27, 2021

Secondo il parlamentare Morra se si fossero dati i ristori adeguati i gestori della funivia non avrebbero manomesso i freni.

Sperò che i ristoranti dove andrò a magiare abbiano ricevuto ristori adeguati non vorrei morire avvelenato. — claudio🇮🇹 🇪🇺🌹 (@tdrclaudio) May 28, 2021

Da oggi istituisco un nuovo premio quello dello #sciacallodelgiorno che va senza ombra di dubbio, al Sen.#Morra che ha detto che la tragedia della funivia #Mottarone si sarebbe evitata, con più ristori! Siete d’accordo? Ovviamente ogni giorno potete scegliere il vostro preferito. — Vergine Santa (@Anna586230) May 27, 2021

Qui il video con le affermazioni di Morra a Skytg24